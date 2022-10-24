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Ekmek parası için komando gibi ağaçlara tırmanıyor

Ekmek parası için komando gibi ağaçlara tırmanıyor
Ekmek parası için komando gibi ağaçlara tırmanıyor

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, incir, zeytin, pamuk ve çam fıstığından sonra önemli geçim kaynaklarından olan kestanede hasat başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kestane kozalağı toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir komando gibi tırmanıyor.

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başladı. Yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürürken önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için işçiler de komandolar gibi ağaçlara tırmanıyor. Aydın'ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

Uğur Eser

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