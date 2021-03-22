Ekmek teknesinde cansız bedenini meslektaşları buldu

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parka gelen tır sürücüleri, yabancı plakalı bir tırın içerisinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Oturur vaziyetteki yabancı uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) gözlerinin açık olduğunu ancak ağzından kan geldiğini gördü. Tır sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Pivarskı Zeljko (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kullandığı tırda ölü bulunan Pivarskı Zeljko (44), jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrasında ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahıs, daha sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek tır sürücüsünün ölümü hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

