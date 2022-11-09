Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a tutuklama talebi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Kolivar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, “Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim” dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” diye ifade kullanmış, toplumun büyük kısmından tepki çekmişti. Kolivar, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Sema Demir - Melike İnal - Murat Horoz - Senat Destanoğlu

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