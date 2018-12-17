EkoAvrasya'da Hikmet Eren yeniden başkan oldu

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği EkoAvrasya'nın 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24. Dönem TBMM Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün'ün divan başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul'a 2017-2018 yıllarına ait faaliyetlerle ilgili sunum yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Ülkemiz, jeopolitik konumuyla Doğu ve Batı arasında bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Bu ayrıcalıklı konumunu coğrafi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda etkin bir biçimde kullanarak, günümüzün küreselleşen dünyasında, söz sahibi olmakta ve 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Uluslararası arenada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin birbirleriyle her alanda sıkı ilişkiler kurmasının ne derece önemli olduğunu çeşitli vesilelerle görmekteyiz. Aktif bir sivil toplum kuruluşu olarak özellikle, gerçekleştirdiğimiz lobicilik faaliyetleri ile uluslararası düzeyde misyonumuzu sürdürmemiz ve ülkemizin mevcut potansiyeline katkı sağlıyor olmamız bizlere gurur vermektedir” sözleriyle bir kez daha dernek faaliyetlerinin birlik ve beraberlik içerisinde etkin olarak yürütüldüğünü belirtti.

Toplantıda yapılan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelik seçimlerine tek listeyle girildi. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine; Hikmet Eren, Ahmet Coşkun, Ahmet Büberci, Ahmet Aksoy, Beşir Var, Ebubekir Kipel, Gökhan Bahçecik, Kemal Güney, Kemal Kurnaz ve Osman Güler seçilirken denetleme kurulu üyeliklerinde ise Nazım Koşar, İsmail Kırküzer ve Ramazan Arslan yer aldı.

