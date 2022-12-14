Ekolig raporu açıklandı

Futbol ekonomisinin röntgenini çeken Ekolig'in 7. sayısı açıklandı. Fişekhane'de gerçekleşen organizasyonda, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'deki rakamlar açıklandı. Bu raporun Türkiye'de tek örnek olduğunu ifade eden Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, raporu her sezon açıklamaya devam edeceklerini söyleyerek, “2022-2023 sezonu geçtiğimiz sezona göre daha iyi gidiyor. Gelecek sezonun raporunda daha büyük gelirlerin işaret edeceğini şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.

Dünya Kupası için harcanan rakam 220 milyar Dolar

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginin yer aldığı raporda, Katar'daki Dünya Kupası'na da yer verildi. 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen organizasyonda 11 milyar Dolar, 2018 Rusya'da 14 milyar Dolar harcanırken, Katar devleti toplamda 220 milyar Dolar harcama gerçekleştirdi. Pandeminin ardından Avrupa futbol pazarı hacminin yüzde 10 arttığını dile getiren Atıl Aykar, rakamın 30.6 milyar Euro'ya yükseldiğini ifade etti. Bu rakamın içinde 6.5 milyar Euro'luk hacmiyle İngiltere Premier Lig ilk sırada yer alıyor. Yayın haklarında da Premier Lig 3 milyar 510 milyon Euro'yla tepede yer alırken, La Liga 2 milyar Euro, Bundesliga 1 milyar 460 milyon Euro, Serie A 1 milyar 120 milyon Euro, Fransa Ligue 1 ise 687 milyon Euro yayın gelirine sahip oldu.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.