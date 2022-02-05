Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

Televizyon programlarında gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında korona virüse yenik düştü. Fethiye Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüsle mücadele eden Erkan Şamcı'nın ölüm haberini eşi sosyal medya aracılığıyla duyurdu.
Erkan Şamcı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapan eşi, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Murat Yalçın