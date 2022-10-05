Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı son erdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği belirtildi. Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ve atılacak adımların ele alındığı toplantıda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sürecine yönelik hazırlıklar gözden geçirildi.

Son dönemde küresel boyutta önem kazanan enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik güncel gelişmeler de görüşülürken, bu kapsamda Türkiye'de gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında, bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrumanlarını da etkin bir şekilde kullanması kararlaştırıldı.

Ayrıca kamu tarafından sağlanan tüm teşvik ve desteklere ilişkin verilerin tek bir sistemde toplanmasına ve bu verilerin özellikle kamu yönetimi açısından nitelikli verilere dönüşmesine imkan veren Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'nde gelinen son aşama gözden geçirilerek sisteme ilişkin yol haritası istişare edildi. Toplantıda son olarak, daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları görüşüldü.

Mevlüt İşli



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