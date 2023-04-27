Ekonomik güven endeksi 102,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,8 iken, Nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.

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