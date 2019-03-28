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Ekonomik güven endeksi arttı |28 Mart Perşembe

Ekonomik güven endeksi arttı |28 Mart Perşembe
Ekonomik güven endeksi arttı |28 Mart Perşembe

Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 3,1 oranında artışla 81,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Şubat ayında 79,4 iken, Mart ayında yüzde 3,1 oranında artarak 81,9 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

Mart ayında tüketici güven endeksi 59,4 değerine, reel kesim güven endeksi 99,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.  

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