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Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

Ekonomik güven endeksi haziranda arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda arttı

Ekonomik güven endeksi, haziran döneminde bir önceki aya göre yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.

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