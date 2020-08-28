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Ekonomik güven endeksi yüzde 4,4 arttı

Ekonomik güven endeksi yüzde 4,4 arttı
Ekonomik güven endeksi yüzde 4,4 arttı

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 59,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı.
 

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