Ekonomist Turan, finans sektöründe içerik üretmeye devam ediyor

Sosyal medya hesaplarından 7 yılı aşkın süredir içerik üreten Enes Turan ‘Paradator' nicki ile tanınıyor. Ürettiği içerikler ile sektöre ait veriler ve analizler paylaşan Turan, aynı zamanda şahsi işlemlerini de takipçileri ile paylaşarak verimli kullanım elde etmelerine yardımcı oluyor. Enes Turan; dijital dönüşüm ile birlikte yeni bir dünya kurulduğunu söyledi. Özellikle discord kanalı üzerinden gerçekleştirdiği analizler ve çeşitli canlı etkinliklerle kullanıcılarını bilgilendiren Turan, sosyal medya üzerinde öncü isimlerden biri olarak büyük firmalar ile gerçekleştirdiği anlaşmalar ile de iş adamı kimliğini öne koyuyor. Sektör içerisinde ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Enes Turan sektördeki bazı haber sitelerinde de içerik üretiyor.

Uzun süredir yaptığı içerik paylaşımları ve analizleriyle herkesin beğenisini kazanan Enes Turan; gelecekte takipçilerine hem kazanacakları hem de öğrenecekleri bir çok yatırım ile desteklemeye devam edeceğini belirtti. Geçmişte birçok başarılı işe imza atan Enes Turan; gelecek nesillerin daha verimli bilgiye sahip olabilmeleri için yatırımlarına ve gençlere istihdam sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.