Ekopark rengarenk oldu

Mavi zemine boyanan viyadük ayaklarına ressamlar tarafından yapılan Atatürk portresi, Trabzonspor logosu, tavşan, kedi, kaplumbağa, karaca ve yunus balığı figürleri özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Yaz-kış vatandaşların en çok uğradığı mekânların başında gelen Ekopark'a yapılan resimler ziyaretçiler tarafından da beğenildi. Ayrıca, viyadük ayaklarının bulunduğu alanda yapılan peyzaj düzenlemesiyle birlikte Ekopark daha yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Hizmete açıldığı 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren vatandaşların en çok uğradığı noktaların başında gelen Ekopark, kış aylarında da cazibe mekânlarından biri haline geldi. Özellikle hafta sonları vatandaşların ailece dinlendiği, piknik yaptığı, gezip eğlendiği Ekopark'a her geçen gün ilgi daha da artıyor. Her tarafı çam ağaçlarıyla kaplı Ekopark'ta vatandaşlar hem doğanın tadını çıkarıyor, hem de yürüyüş yollarında spor yaparak zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyor. İçinde tavşan, güvercin, muhabbet kuşları, kaplumbağa, ördek gibi hayvanların yer aldığı küçük bir hayvanat bahçesi ile birkaç balık türünün yer aldığı havuzun bulunduğu Ekopark'ta küçük yaştaki çocuklara hayvan sevgisi de aşılanıyor. Çocuklar burada hayvanları yakından görme imkânı bularak elleriyle besliyor.

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