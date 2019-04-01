Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kim? CHP 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Seçime sayılı günler kala partilerin belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli ve kaç yaşında?

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu.

Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.