Ekrem İmamoğlu kimdir? | CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nde İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından araştırılan isim oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak göreve devam eden ve 2019 yerel seçimlerinde İstanbul BüyükşehirBelediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu kimdir?

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını sosyal medyadan verdi. İmamoğlu, Twitter paylaşımında "Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı .

