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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesinde bulunan İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, eşi ve CHP yöneticileriyle birlikte mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna geldi. İmamoğlu'nun gelişi öncesinde adliye önünde toplanan partililer, büyük bir kalabalık oluşturdu. Çağlayan Adliyesine gelen Ekrem İmamoğlu, kalabalığın arasında güçlükle aracından inerek içeri girdi.

 İmamoğlu'nun gelişi sırasında İl Seçim Kurulunun bulunduğu koridorda da adeta izdiham yaşandı. Burada çıkan arbedede bazı camların kırıldığı görüldü. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, tekrar bir izdiham yaşanmaması için adliye otoparkında aracına binerek ayrıldı.  

Yusuf Melikoğlu - Melike İnal

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