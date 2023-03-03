Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz" dedi. İmamoğlu da "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

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