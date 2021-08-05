Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK'da

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, genç kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. Gaziantep FK, son olarak Hatayspor'da forma giyen genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Genç kaleci, Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreter Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

22 Ağustos 1997 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Ekrem Kılıçarslan, futbola Çanakkale Dardanelspor alt yapısında başladıktan sonra Eskişehirspor'a transfer oldu. 4 yıl boyunca Eskişehir temsilcisinin formasını giyen genç file bekçisi, geçtiğimiz sezonu ise Hatayspor'da tamamladı. Kariyerinde 58 resmi müsabakaya çıkan Ekrem, 12 kez kalesini gole kapatmayı başardı.