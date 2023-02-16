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Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu depremzedeler için bağışladı

Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu depremzedeler için bağışladı
Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu depremzedeler için bağışladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile elde ettikleri Euroleague şampiyonluğunda kullanılan topu, depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı Ekrem Memnun da 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştırdığı süreçte kazanılan Euroleague şampiyonluğundaki topu, açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye getirdi.

 

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