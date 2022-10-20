Ekrem Yalçındağ'ın ‘Infinity'si Trendyol Sanat'ta

Trendyol Sanat, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının limitli edisyon eserini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 20 Ekim itibariyle, yapıtlarında geometrik ve floral motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan Ekrem Yalçındağ'ın limitli edisyon ‘Infinity' eseri, GLOBART iş birliğiyle dijital platformda sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, Ekrem Yalçındağ'ın desenlerle oluşturduğu sürekli devinimlerle bütünleşen ikonik tuvalleri, bu kez alüminyum plaka üzeri dijital ve serigrafi baskı teknikleriyle üretilerek yaşam alanlarına taşınıyor. Trendyol'un sanatın ulaşılabilirliğine sunduğu katkıya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekrem Yalçındağ'ın yalnızca 100 adet ürettiği 50 40 santim boyutlarındaki bu eseri sanatçının imzasıyla özel dayanıklı kutularda eser sahiplerine gönderilecek.

Türkiye'nin önde gelen sanatçıları Trendyol Sanat'ta

Dijital platform, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Dijital platform, çağdaş Graffiti Sanatçısı Leo Lunatic, Türk Çağdaş Sanatçı Ardan Özmenoğlu ve İsmail Acar'ın ardından şimdi de Ekrem Yalçındağ'ın ‘Infinity' adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Dijital platform, sanatçılara Türkiye'nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkânı sunarken, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.

Dijital platform ile 150'den fazla sanatçının bine yakın eserlerine e-ticaret platformunun mobil uygulamasından ve trendyol.com/trendyol-sanat/butikdetay/611663 ulaşılabiliyor. Dijital platform, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor. Dijital platform, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' kılıyor.

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