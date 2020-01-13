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Eksi 10 derecede buzlu suda banyo yaptı

Eksi 10 derecede buzlu suda banyo yaptı
Eksi 10 derecede buzlu suda banyo yaptı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde dondurucu soğuğa aldırış etmeyen bir vatandaş, açık havada buzlu suyla banyo yaptı.

 Ulaş ilçesi Çavdar köyünde yaşayan Hüseyin Çelik, hava sıcaklığının eksi 10 derece olmasına aldırış etmeden açık havada banyo yaptı. Çelik, banyo yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Çelik tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi ile izlendi. Çelik'in buzlu suya daha da soğuması için kar atması dikkat çekti. Kendisini sabunlaması ve havlu ile kurulanması izleyenlere halinden memnun olduğunu düşündürdü.

“Anlatılmaz bir tutku”

Karda banyo yapmanın anlatılmaz bir tutku olduğunu söyleyen Çelik, “Kış günü soğukta banyo yapıyorum. Güzel oluyor ama anlatılmaz bir tutku. Karda banyo yapmak süper bir şey. Daha önce kafamda kurgulamıştım ama en sonunda yaptım. Herkese tavsiye ederim. Karda banyo yapmak sağlık konusunda çok iyidir. İnsan dinç oluyor" dedi.

Veysel Korkmaz - Zühal Karataş
 

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