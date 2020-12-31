İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eksi 15 derecede kaplıca keyfi

Eksi 15 derecede kaplıca keyfi
Eksi 15 derecede kaplıca keyfi

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki kaplıca, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen dolup taşıyor.

Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen Budaklı Kaplıcası, gerek il genelinde gerekse çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğruyor. Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.

Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıca, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve diğer çevre illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor.
Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.

Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcasına gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar.

Vahit Olcay - Gürkan Olcay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.