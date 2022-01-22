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Eksi 18 derecede dozerlerle 2 metrelik kar ile mücadele

Eksi 18 derecede dozerlerle 2 metrelik kar ile mücadele
Eksi 18 derecede dozerlerle 2 metrelik kar ile mücadele

Şırnak’ta, dozerlerle 2 metre kalınlığındaki karla mücadele çalışmaları eksi 18 derecede sürüyor. Ekiplerin karla mücadelesi günlerdir devam ediyor.

Eksi 18 derecede dozerlerle 2 metrelik kar ile mücadele - Tıkla İzle

Şırnak'ta, karla mücadele ekipleri yüksek rakımlı dağ köylerinde karla mücadele çalışmalarına gece eksi 18 derecede devam ediyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe grup köy yolunu açmaya çalışan ekipleri dozerlerle kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı bölgelerde karla mücadele ediyor. Yılın en çok kar yağan köyü olan Gökçe köyü konumu itibariyle Van, Siirt ve Şırnak dağları arasında kalıyor.

İlçe özel idare ekip şefi Cihat Akdağ günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi. Akdağ, "Ekip arkadaşlarımızla beraber günlerdir çalışıyoruz. Yılın en çok kar yağan köyü Gökçe köyü oldu. Dozerlerle zorla yolu açıyoruz. Çok kar yağdığı için gecede çalışıyoruz. Şimdi ilçemiz genelinde sadece Yeşilöz köyü yolu kapalı diğer bütün yollarımız açık'' dedi.

Serdar Gükçe
 

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