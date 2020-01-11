Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini eksi 20 derecede 50 TL için temizliyorlar. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Arafat Erksiz (39), ekmeklerini ipin ucunda aradılar. Kar yağışına sevinen Arafat Erksiz, beline bağladığı iple binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ailesini geçindiriyor. Akşam saatlerin hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesine rağmen çatıları gece temizliyor.

Temizlediği her çatı için 50 TL alan 3 çocuk babası Arafat Erksiz, “Biz burada çatıların karını temizliyoruz. Bugün akşamüzeri saat 5 gibi buraya çıktık. Ancak gece bire kadar kar temizleme çalışmamız biter. Burada 4 kişide çalışıyoruz, kişi başına 50 TL düşüyor. Kendimizi iplerle koruyoruz.

Çok riskli bir iş, her anda düşebiliriz. Kiminin 3 veya 4- 5 çocuğu vardır. Kendimizi iplerle koruyoruz. İpleri bacaya bağlıyoruz, çokta sağlam değiller. Şimdi herkes evinde sobanın önünde ısınırken, biz ise ailemize ekmek götürmek için gece saatlerinde eksi 20'de çalışıyoruz. Çünkü başka iş olmadığı için mecburen bu işi yapıyoruz” dedi.

Metin Tek



