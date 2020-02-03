İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eksi 20 derecede gece nöbeti

Eksi 20 derecede gece nöbeti
Eksi 20 derecede gece nöbeti

Ağrı’da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Eksi 20 derecede gece nöbeti - Tıkla İzle

İki gün aralıksız süren kar yağışının ardından gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düştüğü kentte, günlük yaşam durma noktasına geldi. Araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.
Dinlenme tesislerinde bekleyen tır şoförleri, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.

‘Araç donduğu için yola devam edemedik'

Yolda soğuk hava nedeni ile aracının donması üzerine dinlenme tesisinde gece beklemek zorunda kaldığını belirten tır şoförlerinden Hacı Erdem, gece boyunca araçlarının donmaması için nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Erdem: “ Hava soğuk olduğu için yolda araç donuyor. Gece beklemek zorunda kaldık. Burada da yine soğuktan aracın donmaması için gece iki saatte bir kalkıp, aracı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ben buraya İzmir'den yük getirdim. Iğdır'a doğru devam edeceğiz. Ama soğuk hava arabaları dondurduğu için bizde mecburen nöbet tutuyoruz. Arabaları çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İşimiz çok zor” dedi.

Bir diğer tır şoförü Erkan Eroğlu ise, uluslararası yük taşıdığını dile getirerek: “ Biz bu havada çok zorluk yaşıyoruz. Ağrı'da gerçekten hava çok soğuk. Şu an arabamız tamamen donmuş çalışmıyor. Gümrüğe gideceğiz. Gidemiyoruz. Tesise girdik ve çıkamıyoruz. Ateş yakıp çalıştırmaya çalışıyoruz. Gece boyunca da diğer arabalarında donmaması için mecburen nöbet tutuyoruz. Memleketin durumu ortada. Allah yardım etsin” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.