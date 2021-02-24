Eksi 20 derecedeki kayak gösterisi renkli anlara sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan meşaleli kayak gösterisi Bitlis Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, gösteriyi izlemek için geldikleri tesiste doyasıya eğlenerek halay çektikten sonra kendilerine ikram edilen köfte ekmek ile de karınlarını doyurdular.

Bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan meşaleli kayak, Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak merkezinde gerçekleştirildi.

Akşam üstü havanın kararmasıyla başlayan etkinliğe katılanlar önce halay çekti daha sonra da Bitlis Belediyesi tarafından ikram edilen köfte ekmekleri yedi. Türk Bayrağı ile Kayak merkezine çıkan kayakçılar ellerinde meşalelerle alkışlar eşliğinde aşağı indiler.

Daha sonra meşaleleri üst üste koyan kayakçılar burada alkışlandılar.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, soğuğa rağmen tesise gelen vatandaşlara teşekkür ederek, karı şölene çevirmek istediklerini söyledi. Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün yapmış olduğumuz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz kar şölenine katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis Belediyesi olarak ‘karın başkenti olan Bitlis'te kar şöleni yapalım dedik. Bunu da bugün Rahva mevkiinde Elaman Hanı Kayak Merkezinde halkımızla birlikte hem köfte ekmek, hem de kar şölenini meşaleli kayakçılarla birlikte gerçekleştirdik. Bitlis Belediyesi olarak bu tür programlarımızı her kış daha da artıracağız. Bugün çok güzel ve yoğun bir katılım var. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kışın çekilmez çileleri olan karın bu şekilde eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz."

Vahit Olcay

