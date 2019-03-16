Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği Alanya 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

"Tutuklandı"

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımzca 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, suçu ve suçluyu övmek' suçları kapsamında, 15.03.2019 günü cuma namazı sonrasında Yeni Zelenda'da 49 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan terör saldırısı ile ilgili bir kısım internet sitelerinde 'mukemmelligin dayanılmaz hafifligi' isimli sahte kullanıcı tarafından 'videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye ic geçirdim' seklinde yorum yapması akabinde, Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Çalışmalar akabinde yorum yapan kullanıcının aslen Karaman nüfusuna kayıtlı A.A. olduğu ve ikamet adresinin Antalya'nın Alanya ilçesi olduğu tespit edildi. Şüpheli Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile saat 02.10 sıralarında yakalanarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgusu yapılan şüpheli tutuklama talebi ile Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin Alanya 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildi" denildi.