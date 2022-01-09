Eksik Beşiktaş Rize'de kazanamadı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali'yi geçen Necip'in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan'ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio'nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar'ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

56. dakikada kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına Boldrin'in yaptığı ortada topa kafa ile karşılık veren Pohjanpalo'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada Fabricio ile gerçekleştirdikleri şık paslaşmada topla buluşan Boldrin, Beşiktaş ceza sahasının dışına kadar getirdiği topla vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ersin'in kucağında kaldı.

60. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Emirhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

69. dakikada Sol kanattan Boldrin'in yaptığı ortada kafa vuruş kaleci Ersin'den seken Pohjanpalo yerde yaptığı ikinci hamleyle ayağıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio (Deniz Hümmet dk. 84 ?), Dkovic (Alper dk. 62), Umar (Sabo dk. 62), Boyd (Dabo dk. 62), Boldrin, Pohjanpalo (Emir Han dk. 89 ?)

Yedekler: Tarık, Ronaldo Mendes, Phiri, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Necip, Welinton, Vida (Serdar Saatçi dk. 63), Güven (Gökhan Töre dk. 82 ?), Josef De Souza, Michy Batshuayi, Emirhan, Umut Meras (Rıdvan Yılmaz dk. 89 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Antrenör: Halim Okta

Goller: Pohjanpalo (dk. 56, 69) (Çaykur Rizespor), Batshuayi (dk. 25 pen.), Emirhan (dk. 60) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Gökhan Gönül (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Montero (dk. 86) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Fabricio Baiano, Umar, Boldrin (Çaykur Rizespor), Vida, Montero (Beşiktaş)

Osman Kubilay Küçükmustafa – Kubilay Ateş – Hasan Fehmi Demir