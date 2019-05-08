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Ekşili Kutırma tarifi

Ekşili Kutırma tarifi
Ekşili Kutırma tarifi

Ekşili Kutırma tarifi haberimizde...

Malzemeler:

1 kilo kemiksiz kuzu veya dana eti 
3 adet patlıcan
1  kahve fincanı sıvı yağ
2 adet domates 
2 adet soğan
5 diş sarımsak
1 çorba kaşığı koruk ekşisi veya limon suyu
Yeteri kadar tuz, karabiber, maydanoz

Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı olarak soyup ikiye ayırın. Bunları dibine gelmemek kaydı ile 4 parçaya bölün. Acısını bırakması için tuzlu suda yarım saat bekletin. Kuşbaşı etleri bir tencereye koyup üstüne yağı ve ince doğranmış soğanları ilave ederek et suyunu çekinceye kadar hafifçe kavurun. Etin üzerine ikiye böldüğünüz sarımsakları, rendelenmiş domatesleri, tuz ve karabiberi ekleyip biraz da su katarak etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Ayrı bir tepsi veya tencereye patlıcanları dizip bunların arasına etleri eşit şekilde doldurun. Üzerine koruk ekşisi veya limon suyunu ve etin suyunu ilave edip fırın veya ocakta 15 dakika pişirin. Üzerine maydanoz doğrayıp servise sunun.

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