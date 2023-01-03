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Ekspere getirilen arabanın motoru patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Ekspere getirilen arabanın motoru patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Ekspere getirilen arabanın motoru patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Beylikdüzü'de galericiler sitesine eksper işlemi için getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Görevliler tarafından yanan araca yangın tüpüyle müdahale edilirken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekspere getirilen arabanın motoru patladı, facianın eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

İddiaya göre, oto ekspertiz'e getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında henüz aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı. Aracın kaputu alevli suretle yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti. Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan o anlar site içindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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