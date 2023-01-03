Ekspere getirilen arabanın motoru patladı, facianın eşiğinden dönüldü

İddiaya göre, oto ekspertiz'e getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında henüz aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı. Aracın kaputu alevli suretle yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti. Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan o anlar site içindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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