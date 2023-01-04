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Ekspere getirilen araç motoru patlayınca yangın tüpü ile müdahale eden vatandaş o anları anlattı

Ekspere getirilen araç motoru patlayınca yangın tüpü ile müdahale eden vatandaş o anları anlattı
Ekspere getirilen araç motoru patlayınca yangın tüpü ile müdahale eden vatandaş o anları anlattı

Beylikdüzü’de eksper işlemi için bir galeri sitesine götürülen otomobil, motorunun patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Yangına müdahalede bulunan esnaf Yaşar Ceylan, o anları anlattı. Ceylan, “Korkmak aklıma gelmedi” dedi.

Ekspere getirilen araç motoru patlayınca yangın tüpü ile müdahale eden vatandaş o anları anlattı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'de oto ekspertiz'e götürülen bir aracın, motor kısmında patlama meydana geldi. Alev alan aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı. Aracın kaputu alevli suretle yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti. Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan o anlar site içindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat

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