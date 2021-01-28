İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekstrem sporcusunun dev dalga aşkı polisi alarma geçirdi

Ekstrem sporcusunun dev dalga aşkı polisi alarma geçirdi
Ekstrem sporcusunun dev dalga aşkı polisi alarma geçirdi

Antalya’da dev dalgaların fotoğrafın yakından çekmek için sahile inen bir kişi, dalgaların arasında kalınca polisi alarma geçirdi. Kendi imkanlarıyla sahile çıkan kişi, bir anda çok sayıda ekibi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, dün 15.40 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün fırtına ve sağanağın etkili olduğu Antalya'da, denizde de dev dalgalar oluştu.

Öğleden sonra havanın normale dönmesiyle birlikte vatandaşlar Konyaaltı Sahiline gelerek boyu 5 metreye kadar çıkan dalgaların fotoğrafını çekmek için adeta yarıştı. Sahile eşiyle gelen Erkan Üççeşmeler (44), GoPro ile fotoğraf çekerken dalgaların altında kaldı. Sahildekilerin ihbarı üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini alarma geçti. Deniz polisi ekipleri, kötü hava koşullarında kullandıkları yeni teknoloji uzaktan kumandalı can simidiyle birlikte sahil bandına gelip, ihbarı değerlendirdi.

Kendi imkanlarıyla sahile geldiği öğrenilen Üççeşmeler, karşısında çok sayıda ekibi görünce şaşkınlık yaşadı.

Ekstrem sporlarıyla uğraştığını belirten Üççeşmeler'in, talihsizlik yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesi üzerine ekipler normale döndü.

 

Elifnaz Altürk - Akif Yılmaz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.