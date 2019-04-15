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Ekvador devlet başkanından Assange'a 'casusluk' suçlaması

Ekvador devlet başkanından Assange'a 'casusluk' suçlaması
Ekvador devlet başkanından Assange'a 'casusluk' suçlaması

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange'nin Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğini ‘casusluk merkezi’ olarak kullandığını iddia etti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, geçtiğimiz Perşembe diplomatik dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ı casusuluk yapmakla suçladı. İngiliz basınına konuşan Devlet Başkanı Moreno, Ekvador'un eski hükümetinin diğer ülkelere müdahale etmesi için Assange'a elçilikte olanaklar sağladığını iddia etti.

2017'de iktidara gelen Moreno, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'nin elçilikte 7 yıllık ikametine son verme kararına ilişkin, ‘Dengesizleştirmeye yönelik herhangi bir girişim, Ekvador için ürkütücü bir eylem olur. Biz egemen bir milletiz. Her bir ülkenin politikasına saygılıyız. Kapılarımızı açtığımız evimizin, casusluğun merkezi haline gelmesine izin veremeyiz' şeklinde konuştu.

Büyükelçi kediyi casuslukla suçladı

Bu arada Londra'daki Ekvador Büyükelçisi Jaime Marchn, İngiliz basınına verdiği demeçte Assange'nin kedisi James için, "Tüm odalara girebilirdi. Bizi gözetlemek için bir cihaz taşıyabileceğinden şüphelendik' diyerek kedi için casusluk iddiasında bulundu.  

Serkan Bayar

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