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Ekvador ve Türkiye arasında 3 anlaşma

Ekvador ve Türkiye arasında 3 anlaşma
Ekvador ve Türkiye arasında 3 anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun üçüncü ayağı olan Ekvador’da Türkiye-Ekvador arasında 3 anlaşmaya imza attı.

Ekvador ve Türkiye arasında 3 anlaşma - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'un başkenti Kito'ya geldi. Çavuşoğlu, Ekvador temasları çerçevesinde Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile Türkiye-Ekvador arasında 3 anlaşmaya imza attı.
Ekvador-Türkiye arasında, “Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşması” ve “Adalet Bakanlığı ile Ekvator Başsavcılık Ofisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

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