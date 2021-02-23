İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekvador'da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü

Ekvador'da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü
Ekvador'da 3 hapishanede isyan çıktı: 50 ölü

Ekvador’da 3 farklı kentte bulunan hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 50 mahkum hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 farklı kentte bulunan hapishanede isyan çıktı. Ulusal Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, isyanların Guayas, Azuay ve Cotopaxi kentlerinde bulunan haspihanelerde çıktığı ve isyan sonucu en az 50 mahkumun hayatını kaybettiği aktarıldı. Cotopaxi hapishanesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı rapor edilirken, Polis, durumu kontrol altına almak için hapishanelere ek kuvvetler yerleştirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isyanların “suç örgütleri” tarafından birkaç cezaevinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.