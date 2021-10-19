Ekvador'da artan suç oranı OHAL ilan ettirdi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da artan suç oranı yetkilileri hareke geçirdi. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, suçla mücadele amacıyla ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) edildiğini duyurdu. Lasso devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Ekvador sokaklarında tek bir düşman var, uyuşturucu kaçakçılığı. Olağanüstü hal ilan ettiğimiz için silahlı kuvvetlerimiz ve polisimiz sokaklarda güçlü bir şekilde hissedilecek" dedi. Uyuşturucu kaçakçılığı arttıkça cinayet ve hırsızlık gibi suçların da arttığını vurgulayan Lasso, güvenlik güçlerini korumak için yeni bir birim de kurulduğunu belirtti. Olağanüstü hal ilk etapta 60 gün süreyle yürürlükte kalacak.

Guayas eyaletinde kaydedilen ölümlerin yüzde 70'inden fazlası uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklandı. Basında çıkan haberlere göre eyalet başkenti ve suç oranının yüksek olduğu kıyı kenti Guayaquil'de Pazar günü açılan ateş sonucu 11 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti.

CEZAEVLERİNDE ARTAN ŞİDDET

Ekvador son aylarda hapishanelerdeki çatışmalarla gündeme geldi. Eylül ayında Guayas eyaletindeki Penitenciaria del Litoral'de iki rakip çete arasında çıkan çatışmada en az 116 mahkum hayatını kaybetmişti. Ülke genelindeki hapishanelerde acil durum ilan edilirken, kontrolün sağlanması ve yeni olayların önlenmesi için takviye kuvvetler görevlendirilmişti. Ülkede Şubat ayında bir cezaevinde çıkan olaylarda 79, Temmuz ayındaki olaylarda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti.