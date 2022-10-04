Ekvador'da hapishanede çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

Ekvador'un başkenti Quito'nun 80 kilometre güneyinde bulunan Latacunga hapishanesinde mahkumlar silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Ulusal Cezaevi Kurumundan yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirtti. Çatışmanın ardından bazı mahkumlar hapishaneden kaçarken, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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