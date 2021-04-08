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Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü
Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Ekvador’un Guayas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü - Tıkla İzle

Ekvador'da Nueva Loja'dan kalkan küçük bir uçağın, Guayas eyaletinin Salitre bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Ulusal Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Salitre'de küçük uçak düştü. Mürettebat Gabriel Guapaz ve Edwin Velasquez ile yolcular Jaime Munoz, Elvis Trujillo, Silvia Orellana ve Julio Jaramillo hayatlarını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Guayaquil'e gitmek üzere havalanan uçakta 1'i kadın 3 doktor olduğu aktarıldı.

Uçağın irtifa kaybederek düştüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Bayar

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