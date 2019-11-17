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El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi

El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi
El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi

Suriye’nin El Bab ilçesinde halk, 18 sivilin hayatının kaybetmesine yol açan terör saldırısının failine idam cezası verilmesini istedi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla dün gerçekleştirilen saldırının faili, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı. El Bab ilçesinde Polis ve Ulusal Kamu Güvenliği Kuvvetleri Komutanı Haytham El Şihabi, failin yakalandığını açıkladı.

SMO askerleri saldırıyı yapan teröristi güvenlik merkezine götürdü. Failin yakalandığı haberini alan halk, güvenlik merkezinin önünde toplanarak terör karşıtı sloganlar atıp, terör saldırısının failine idam cezası verilmesini istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab ilçesi otogarında dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

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