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El Bab'ta patlama anı kamerada

El Bab'ta patlama anı kamerada
El Bab'ta patlama anı kamerada

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinin en işlek caddesinde bomba yüklü araç patladı. Kalabalık olan cadde ortasında meydana gelen patlamada en az 15 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklara göre patlayan araç ilçe dışından gelerek caddeye girdi. Bir süre bölgede ilerleyen ve kamyon olduğu görülen araç büyük bir gürültüyle patladı. Kamyonun nereden geldiği henüz bilinmezken polisin soruşturması devam ediyor. Caddedeki çoğu güvenlik kamerasının patlama nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Polis güvenlik kameralarından bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Mahmud Alhalbi - Abu Mucahit El Halebi

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