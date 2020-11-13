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El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti

El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti
El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti

Suriye'nin El Bab kentinde siviller, Rusya ve Esad rejiminin başkent Şam'da gerçekleştirdiği mülteciler konferansını protesto etti.

El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti - Tıkla İzle

Suriye'nin El Bab kentinde siviller, Rusya ve Esad rejiminin Şam'da gerçekleştirdiği mülteciler konferansını protesto etmek amacıyla Cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. Esad, Rusya ve İran aleyhine slogan atan siviller, "Biz mülteci değiliz, Rus ve İran işgalinin ardından zorla göç ettirildik", "Esad rejimi düşmeden mülteci sorunu çözülmez" ve "Dönüş Esad'ın düşmesiyle başlıyor" yazılı pankartlar taşıdı.


Öte yandan Çarşamba günü başlayan ve iki gün süren konferans, Esad rejimi tarafından Rusya'nın desteği ile düzenlendi. Konferansta, Suriyeli mültecilerin durumu ve yaşadıkları yerlere dönmesi için çözümler görüşülmüştü.

Hamad Alnajjar
 

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