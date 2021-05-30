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El Bab'ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı

El Bab'ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı
El Bab'ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı

Suriye’nin El Bab ilçesinde bir yargıcın arabasında yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 sivilin ağır yaralandığı belirtildi.

El Bab’ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bir yargıcın park halindeki aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirildiği öğrenildi. Düzenlenen saldırıda yoldan geçen bir sivil ağır yaralanırken, olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yaralıyı ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, hedef alınan aracın Halep'in doğusundaki Çobanbey'de bulunan adliyede Yargıç Talal Abbo'ya ait olduğunu belirtildi.

Abu Mucahit El Halebi

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