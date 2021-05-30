El Bab'ta yargıcın arabasına yerleştirilen bomba infilak etti: 1 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bir yargıcın park halindeki aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirildiği öğrenildi. Düzenlenen saldırıda yoldan geçen bir sivil ağır yaralanırken, olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yaralıyı ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, hedef alınan aracın Halep'in doğusundaki Çobanbey'de bulunan adliyede Yargıç Talal Abbo'ya ait olduğunu belirtildi.

Abu Mucahit El Halebi