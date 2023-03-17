El Clasico heyecanı Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, El Clasico'yu futbolseverlerle buluşturuyor. Futbol tarihinin en köklü rekabetlerinden biri olan Barcelona-Real Madrid mücadelesiyle sezonun şampiyonluk yarışı şekilleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Liverpool maçının ardından Camp Nou deplasmanına çıkacak olan Real Madrid, ligin formda takımlarından Barcelona karşısında alacağı olası bir mağlubiyet ile şampiyonluk yarışında işleri zora sokabilir. La Liga'nın seyrini belirleyecek olan Barcelona-Real Madrid El Clasico mücadelesi, Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından 19 Mart Pazar akşamı saat 23:00'da naklen yayınlanıyor.

Kral Kupası'nda turu aralayan Barça ligi bitirmek istiyor

Dijital TV platformundan naklen yayınlanan Kral Kupası yarı final ilk maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibi Real Madrid'i deplasmanda 1-0'lık skorla yenerek avantajı elinde bulunduran Barcelona, ligin son dönemlerine yaklaşırken arayı açmanın peşinde. Ezeli rakibi Real Madrid karşısında 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Katalan ekibi, Real Madrid'i yenmesi halinde son 12 haftaya 12 puan farkla girmiş oluyor. Liverpool karşısında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından geri dönen Real Madrid'de ise lig tarafında işler istenildiği gibi gitmiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan başkent takımı, Barcelona ile girdiği şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşmış durumda. Son dönemeçlere girerken farkı kapatmak isteyen Ancelotti'nin öğrencileri Camp Nou deplasmanına 19 Mart Pazar akşamı saat 23:00'da çıkıyor.

Başkanlar ve kulüpler arasında gerginlik

Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialar sonucu Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Barcelona Başkanı Joan Laporta karşı karşıya gelmişti. Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında bir şirkete verdiği 7 milyon liradan fazla para karşılığında hakemler hakkında bilgi aldığı iddia edilmiş, savcılık soruşturma talebinde bulunmuştu. Real Madrid'in Barcelona'ya karşı yaptığı sert açıklamaların yanı sıra UEFA, CTA, La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) konuyu takip ettiğini açıkladı. Ligin gidişatını etkileyecek böylesine büyük bir iddianın ortaya atılması başta sosyal medya olmak üzere spor basınında büyük yankı uyandırdı.

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