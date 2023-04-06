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El Clasico'yu farklı kazanan Real Madrid, final biletini aldı

El Clasico'yu farklı kazanan Real Madrid, final biletini aldı
El Clasico'yu farklı kazanan Real Madrid, final biletini aldı

İspanya Kral Kupası Yarı Finali ikinci maçında Real Madrid, El Clasico’da Barcelona’yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Eflatun-beyazlıların 35 yaşındaki Fransız forveti Karim Benzema 3 gol atarak yıldızlaştı.

İspanya Kral Kupası Yarı Finali'nde eşleşen iki dev kulübün maçında gülen taraf Real Madrid oldu. Kupanın ilk maçında sahasında 1-0 kaybeden Madrid ekibi, Nou Camp'ta Barcelona ile karşılaştı. Ev sahibinde Teknik Direktör Xavi mücadeleye; ter Stegen, Araujo, Kounde, Alonso, Balde, Kessie, Busquets, Roberto, Raphinha, Gavi, Lewandowski 11'i ile başladı. Mor Menekşeler'de Carlo Ancelotti ise; Courtois, arvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius Junior ve Benzema 11'ini sahaya sürdü.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda Real Madrid, 45+1. dakikada hızlı gelişen atakta Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Eflatun-beyazlılar, 50. dakikada Karim Benzema'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. 57. dakikada Vinicius Junior'un düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı kullanan Benzema, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Farkı azaltmak için girdiği ataklardan sonuç alamayan Katalanlar, savunmasında açık verirken; Benzema, Vinicius Junior'dan aldığı pasla skoru 4-0'a getiren golü atarak hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Müsabakada başka gol olmazken Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. 9 sezon sonra bu kupada finale kalan Madrid ekibi, finalde Osasuna ile karşılaşacak.

İsmail Yasin Akçın
 

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