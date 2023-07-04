El emeği eyerleriyle dünyaya açıldı

El emeği ile üretilen ve yılda 300-350 civarında jokey eyeri üretip satan Emin Kuzucuoğlu'nun yaptığı jokey eyerleri ile dünya ve Gazi Koşusu şampiyonlukları yaşandı. Hediyelik yarış atı eyeri ile ünü Türkiye sınırlarını aşan Emin Kuzucuoğlu, Dubai ile başlayan ihracatına bugün Katar, Irak, Azerbaycan, İngiltere ve Almanya'yı da ekledi.

Alaşehir Soğuksu Mahallesi Kurşunlu Han'da yanında çalıştıracak eleman bulamadığı için, baba mesleği olan saraciyecilik mesleğini kızına öğretmeye çalışan 60 yaşındaki Emin Kuzucuoğlu, "Yaklaşık 45 yıldır ben bu işi yapıyorum, baba mesleğimiz bu. İlkokuldan beri bu mesleğin içindeyiz. Dubai'de çalışan bir arkadaşım var. Patronunun yarış atları varmış. Giderken, patronuna hediye olarak, benden bir yarış atı eyeri alıp gitti. Bu eyeri beğenmişler bizden numune istediler, bizde numuneyi gönderdik. Bunun üzerine bize eyer yapabilir misiniz diye talepte bulundular. Yaptık gönderdik, beğendiler. Böylece yurt dışı çalışmalarımız başladı. Şu anda Dubai ile birlikte, Katar, Azerbaycan, Irak, İngiltere ve Almanya'ya ürün gönderiyoruz. Yılda ortalama 300-350 adet jokey yarış atı eyeri üretimi yapıyoruz.

"Çırak bulamıyoruz"

Emin Kuzucuoğlu, saraçlık mesleği günümüzde yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğu için çırak bulmakta zorlanıyoruz. Yok, tamah eden yok. Bir kızım var, kızım da bu mesleğe meyilli, el sanatını seviyor. Artık onu yetiştirmeye çalışıyorum, baba mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Baba mesleğini çok seviyorum"

Saraciye Ustası Emin Kuzucuoğlu'nun kızı 18 yaşındaki İlknur Kuzucuoğlu, "Bu meslek, dededen gelme baba mesleği, bu mesleği çok seviyorum. Kız Meslek Lisesi Moda Tasarım bölümü mezunuyum. Mesleği de seviyorum, amacım yabancı olmadığım, baba mesleğini sürdürebilmek" diye konuştu.

Hüseyin Keskin

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