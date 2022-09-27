El freni çekilmeden park edilen otomobil rampa aşağıya böyle gitti

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçe merkezinde dün öğle saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 61 FE 449 plakalı otomobil, rampada el freni çekilmeden bırakıldı. Kapıları açık halde rampada bırakılan otomobil, geri geri kayarak hareket etmeye başladı. Otomobil rampa aşağıya hızlanarak önce kaldırıma çarptı, ardından bir beyaz eşya mağazasının önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi.
Abdullah Özen
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