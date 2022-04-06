İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

El freni çekilmeyen araç hareket etti, facia ucuz atlatıldı

El freni çekilmeyen araç hareket etti, facia ucuz atlatıldı
El freni çekilmeyen araç hareket etti, facia ucuz atlatıldı

Iğdır’da el freni çekilmeyen otomobil, araçların arasından geçerek bir iş yerine girdi. Maddi hasarlı atlatılan kazada facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

El freni çekilmeyen araç hareket etti, facia ucuz atlatıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da sürücü kursuna ait bir otomobilin sürücüsü benzin istasyonuna gelerek aracı park etti. Daha sonra sürücü ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonuna girdi. Otomobili park ettiği yer hafif yokuş olduğu için araç yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. O esnada araç, hızlı bir şekilde karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ile bir otomobil arasından geçerek karşı tarafta bulunan bir iş yerine girdi. Araçların arasından kıl payı geçen otomobil, yolun karşısında bulunan iş yerinin basamaklarına çarparak durabildi. El freni çekilmeyen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.