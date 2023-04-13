El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi

Meksika'nın Tlalnepantla şehrinde kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, zırhlı minibüsünün el frenini çekmeyi unuttu. Park halindeyken hareket etmeye başlayan ve geri geri ilerleyen minibüs, sokakta bulunan bir tezgaha çarparak durdu. Tezgahın başında bulunan 59 yaşındaki satıcı kazada hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, kaza sonrasında minibüs şoförünün aracı tekrar park ettiğini, iş arkadaşlarının ise sokak satıcısına yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaçmaya çalıştı

Minibüs şoförü, satıcının hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından yakalanan şoför, güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan şoför, tutuklandı.

Saim Sevinç

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