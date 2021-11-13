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El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi

El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi
El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi

Bayrampaşa’da kuru gıda haline mal almaya gelen minibüsün el freninin çekilmediğini fark eden dükkan çalışanı olası faciayı önledi. Yokuş aşağı hareket etmeye başlayan minibüsü peşinden koşarak durduran dükkan çalışanının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

El freni çekilmeyen minibüs yokuş aşağı kaydı, olası faciayı dikkatli çalışan önledi - Tıkla İzle

Olay, Bayrampaşa kuru gıda halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi minibüsüyle mal almaya geldi. Dükkan çalışanı, sürücünün mal almak için dükkana girdiği esnada el frenini çekmeyi unuttuğunu fark etti.

Minibüsün bir anda hareket etmesi üzerine peşinden koşan dükkan çalışanı Cebrail Karakuş, minibüsü durdurarak olası bir kazayı önledi. Öte yandan dükkan çalışanının dikkatli davranışı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün bir anda hakaret ettiği ve Karakuş'un fark edip koşarak minibüsü durduğu görülüyor.

“Feci bir kazaya yol açabilirdi”

Yokuş aşağı giden minibüsü durduran Cebrail Karakuş, “Biz burada mal diziyorduk. O sırada bir araba geçiyordu. Yanımdakiler arabanın kaydığını söyledi. ‘Koş, yakala' dediler. Ondan sonra arabayı durdurdum. Tutmasaydık rampa aşağı gidiyordu. Feci bir kazaya yol açabilirdi. Önlemimizi aldık” dedi.

“El freni çekilmemişti”

Olayı anlatan Karakuş, “Buradan koştum. Frene bastım. El freni çekilmemişti. Araba da vitese takılı değildi. Çalışır durumdaydı. Arabayı yakaladık. Herhangi bir hasar olmadı. Görmemiş olsaydık. Büyük bir kaza olabilirdi” diye konuştu.

Caner Sönmez - İrem Demir
 

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