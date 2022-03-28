El freni çekilmeyen otomobilden film gibi görüntüler

Amasya sebze halinde sürücüsünün indikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu çalışır haldeki otomobil bir anda hareket etti. Önce bir tıra temas eden otomobil zeminin eğimli olmasının etkisiyle hızlanarak yaklaşık yüz metre ötede daldığı iş yerinde eşyalara ve beton direğe çaptı.

Direğe çarptıktan sonra ilginç bir şekilde geri geri çıkıp çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre ilerleyen otomobil, yavaşlaması sonrasında müdahale edilerek durdurulabildi.

Film gibi anlara tanıklık eden vatandaşlardan Oğuzhan Tatar, “Arabanın içinde kimse yoktu. Çarpınca bomba patlamış gibi ses çıktı. Ya el frenini çekmeyi unuttu. Ya el freni tutmadı ya da araç eski olduğu için vites boşa çıktı” diye konuştu.

Murat Çelik

